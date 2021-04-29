В облачном игровом сервисе Stadia появился поиск
Немногочисленные пользователи облачного игрового сервиса Stadia могут возрадоваться, ведь теперь там появилась поисковая строка. Теперь искать игр, которых там пока насчитывается 176 штук, станет намного проще — в официальном блоге Stadia это подчеркнули. Команда поддержки игрового сервиса компании Google также пообещала, что на этой неделе будет обновлён интерфейс вкупе с возможностью сортировать игры.
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Несмотря на туманные перспективы Stadia, его авторы собираются улучшать внешний вид и функциональность. Например, в одном из будущих обновлений в сервисе появится лента активности, с помощью которой игроки смогут делиться друг с другом роликами из разных игровых проектов и актуальными файлами сохранения. В случае с последними речь скорее идёт о файлах состояния, которыми можно обмениваться.
Для пользователей Android также добавится возможность заходить в сервис через браузер, за другими подробностями следует переходить в официальный блог Stadia.
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