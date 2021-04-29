Немногочисленные пользователи облачного игрового сервиса Stadia могут возрадоваться, ведь теперь там появилась поисковая строка. Теперь искать игр, которых там пока насчитывается 176 штук, станет намного проще — в официальном блоге Stadia это подчеркнули. Команда поддержки игрового сервиса компании Google также пообещала, что на этой неделе будет обновлён интерфейс вкупе с возможностью сортировать игры.

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Несмотря на туманные перспективы Stadia, его авторы собираются улучшать внешний вид и функциональность. Например, в одном из будущих обновлений в сервисе появится лента активности, с помощью которой игроки смогут делиться друг с другом роликами из разных игровых проектов и актуальными файлами сохранения. В случае с последними речь скорее идёт о файлах состояния, которыми можно обмениваться.

Для пользователей Android также добавится возможность заходить в сервис через браузер, за другими подробностями следует переходить в официальный блог Stadia.