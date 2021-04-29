Геймеры продолжают нещадно обстреливать Europa Universalis IV Leviathan отрицательными отзывами
Вышедшее в этот вторник крупное уже страшно сказать какое по счёту дополнение Leviathan для глобальной стратегии Europa Universalis IV было встречено весьма прохладно. А если говорить откровенно, то проект с более низкими оценками в Steam нужно поискать: с самого момента релиза Leviathan подвергался беспощадным обстрелам со стороны расстроенных геймеров, и на текущий момент его пользовательский рейтинг составляет всего-навсего 10 % на основе без малого полутора тысяч отзывов.
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Как справедливо отмечают разгневанные геймеры, не вполне понятно, почему дополнение столь низкого качества, в котором даже многие заявленные геймплейные функции отказываются работать, вообще не изъято из продажи, а продолжает пребывать на прилавках Steam с ценником в 435 рублей.
Стоит отметить, что на бумаге «Левиафан» выглядел очень привлекательно: с его появлением в Europa Universalis IV должна была появиться рабочая стратегия развития «высокой» (маленькой, да удаленькой) империи, а также новые способы взаимоотношений метрополии с зависимыми территориями. Но получилось то, что получилось.
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