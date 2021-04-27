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Геймеры не в восторге от дополнения Leviathan к Europa Universalis IV

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Несколько часов назад глобальная стратегия Europa Universalis IV, политика контентной поддержки которой уже давно стала главной темой «мемов» по игре, получила очередной аддон — Leviathan. Хотя на бумаге дополнение выглядело замечательно — с его помощью можно начать создавать маленькие, но при этом удаленькие империи, но на практике оказалось, что качество контента хромает на обе ноги.

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На момент написания данной заметки Steam-страничка «Левиафана» встречала нас «В основном отрицательным» пользовательским рейтингом, остановившимся на отметке в жалкие 33 %.

Как уточняют игроки, дополнение изобилует багами, периодически вылетает на рабочий стол, в целом огорчает некоторыми неработающими игровыми механиками, а также явно имеет проблемы с балансом, из-за чего играть в EU4 с данным контентным дополнением хоть и можно, но явно без удовольствия.

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Стоит напомнить, что в марте этого года у Europa Universalis IV появилась подписка на весь представленный в игре дополнительный контент: доступ к полной версии игры, который по умолчанию обойдётся вам примерно в 9 000 рублей, предлагают оплачивать ежемесячно за скромный по меркам современной игровой индустрии взнос.

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