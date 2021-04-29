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Системные требования Hood Outlaws & Legends: для «ультра» должно хватить даже GeForce GTX 1060

Ну да, звёзд с неба графика здесь не хватает.
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Разработчики из Sumo Digital решили, что лучше опубликовать системные требования Hood Outlaws & Legends очень поздно, чем вообще никогда, и несколько часов назад выложили соответствующую «картинку» в официальном Twitter проекта. Выяснилось, что неторопливость разработчиков полностью обоснована: системные требования столь низки, что для воспроизведения игры на ультравысоких настройках качества при 60 кадрах в секунду на самом распространённом разрешении 1080p хватит и средненькой видеокарты пятилетней давности. Проще говоря, не ждите от Hood Outlaws & Legends чудес в графическом плане. Для этого есть Metro Exodus Enhanced Edition.

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Минимальные требования (низкие настройки качества, разрешение 1920x1080 при 40 кадрах в секунду):

  • процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX 6300;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7870;
  • операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

  • процессор: Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 5 2600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 590;
  • операционная система Windows 10.

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Релиз Hood Outlaws & Legends состоится 10 мая.

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