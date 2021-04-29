Павел Дуров, основатель социальной сети «ВКонтакте» и Telegram, посчитал нужным лично сообщить о важном грядущем нововведении для популярного мессенджера. Речь идёт о системе видеоконференций, которая будет реализована в Telegram уж в мае. В последнем сообщении на своём канале он написал следующее:

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«Говоря о видеозвонках, в мае мы добавим видеоизмерение в наши голосовые чаты, что сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков. Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка стационарных компьютеров и планшетов — всё, что вы можете ожидать от современного инструмента видеоконференцсвязи, с пользовательским интерфейсом Telegram, скоростью и шифрованием».

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Команда поддержки мессенджера в данный момент тестирует веб-версию видеозвонков, которую должны добавить в ближайшее время. Напомним, Telegram анонсировала функцию видеозвонков в мессенджере ещё в апреле прошлого года, соответствующее обновление было выпущено в августе 2020-го.

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Тогда же разработчики пообещали в скором времени представить групповые видеозвонки, которые и должны появиться в мае.