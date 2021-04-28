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Анонсирована Expeditions: Rome — пошаговая ролевая стратегия с неплохим набором уникальных особенностей

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Разработчики из студии Logic Artists долгое время корпели над проектами серии Expeditions — это ролевые стратегии, посвящённые разным историческим эпохам. Очередной проект получил название Expeditions: Rome, он посвящён Древнему Риму.

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В этот раз игроку нужно будет примерить на себя роль молодого легата, который после смерти своего отца вынужден был сбежать из Рима и дать отпор восстанию греков. Легат по ходу развития сюжета будет получать новые звания чтобы стать по итогу великим полководцем и уважаемым лидером. На словах всё это звучит, конечно, неплохо.

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Внешне Expeditions: Rome не поразит ваше воображение, но разработчики попытаются привлечь внимание игрока глубокой проработкой абсолютно всех геймплейных механик. Проект сможет предложить три масштабные военные кампании с захватом регионов, поиском ресурсов, наймом легионеров и другими военными штуками. По ходу прохождения игрок сможет исследовать большой мир, включающий в себя отдельные регионы Галлии, Греции, Северной Африки и даже Рима.

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В основе геймплея Expeditions: Rome заложены пошаговые тактические сражения с умным использованием доступного вооружения. Последнего в игре действительно будет много, равно как и элементов брони с другой экипировкой.

Игрок сможет прибегнуть к услугам пяти компаньонов, для каждого из которых прописана своя уникальная история. В дополнение к этому разнообразие в геймплей привнесёт гибкая система прокачки с пассивными способностями и умениями. Кстати, если говорить о самом легате, то ему разработчики «прикрутили» стандартную систему кастомизации, позволяющую менять пол, класс и навыки.

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Expeditions: Rome запланирована к выходу на PC в магазине Steam, релиз должен состояться до конца этого года.

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