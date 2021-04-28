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Релизный трейлер дорогого «рогалика» Returnal напомнил о важности следования к заветной цели

Как-то пафосно, но правдиво.
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Компания Sony выпустила релизный трейлер Returnal — технологичного экшена с механикой «рогалика», который выходит эксклюзивно на PlayStation 5. В представленном ролике ничего удивительного и нового мы не увидели — только череду геймплейных моментов с небольшими сюжетными вставками.

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Проект Returnal расскажет историю, которая развернётся на загадочной планете Атропос. На правах главной героини здесь выступает девушка по имени Селена. Механика «рогалика» поставлена во главу всего: главная героиня сражается с монстрами, постигая тайны Атропоса, но после гибели её приключение начинается заново.

Разработчики Returnal дали понять, что внимательное изучение уровней, исследование предметов и анализ поведения монстров крайне важен для прохождения. Сложность здесь нарочито выкручена на максимум, поэтому только от внимательности игрока и от его умения совладать со своими эмоциями во время какой-нибудь особенно сложной схватки зависит скорость продвижения Селены к финалу.

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Returnal должна поступить в продажу 30 апреля.

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