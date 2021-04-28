«Сбер» собирается стать полноценным участником рынка видеоигр
Видеоигры за последние десять лет стали неотъемлемой частью досуга огромного числа людей, а в период пандемии — так и вовсе чуть ли не единственным помимо сёрфинга в интернете. Лишать себя столь вкусного и душистого куска пирога, как считает «Сбер», неправильно, и собирается развивать собственное игровое направление. Об этом передают «Ведомости» со ссылкой на представителя банка.
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Как сообщается, отвечать за новое направление под названием «Сбер игры» будет «Сберинтернейнмент» — дочерняя компания «Сбера». Уже в этом году начнут формировать команду: собственную студию разработки, издательское подразделение, продюсерский центр и околоигровые сервисы. В перспективе планируется создание условий, способствующих приобретению уже существующих студий.
На должность руководителя «Сбер игр» представлена Алиса Чумаченко, основательница крупной компании-разработчика игр Game Insight и одна из основателей компании Gosu Data Lab, разработавшей голосового помощника Gosu Voice Assistant для игроков.
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По логике, «Сбер игры» будет заниматься проектами, распространяющимися по условно-бесплатной модели, поскольку в России наибольшим спросом пользуются именно они.
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