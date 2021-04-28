Ежемесячная активная аудитория Minecraft приближается к 140 миллионам игроков
В отчёте Microsoft по итогам первого квартала календарного года, о чём в нашем редакционном новостном разделе готовится соответствующая заметка, помимо многочисленных приятных для софтверного гиганта статистических показателей также упоминался отдельный особо важный для компании игровой проект — Minecraft.
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Если всего полгода назад — в начале октября 2020-го — ежемесячная активная аудитория Minecraft составляла 131 миллион пользователей, то по состоянию на конец марта этот показатель, как сообщил сам глава Microsoft Сатья Наделла, возрос почти до 140 миллионов пользователей. Наделла также отметил, что значительную долю влияния в развитии Minecraft оказывает мод-собщество: количество загрузок различных модификаций и аддонов к культовой кубической песочнице в одном только официальном магазине компании перевалило за один миллиард, а создатели данных модов заработали на них в общей сложности более 350 миллионов долларов.
В целом игровое подразделение Microsoft за прошлый квартал порадовало 50-процентным ростом выручки. В иллюзиях в Microsoft никто не пребывает: в компании понимают, что огромную лепту в данные показатели внесла непрекращающаяся пандемия, оторвавшая людей от иных форм развлечений, кроме видеоигр.
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