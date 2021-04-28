Перспективный кооперативный шутер GTFO получит обновление с пугающим контентом
Разработчики из студии 10 Chambers опубликовали новый трейлер кооперативного шутера GTFO, посвящённый пятому по счёту обновлению для игры. Оно получилось не таким уж и маленьким, среди запланированного контента есть новые зоны и враги.
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Напомним, экшен GTFO пребывает в раннем доступе Steam уже почти полтора года. Проект представляет собой кооперативный шутер на четырёх человек с упором на атмосферу и командное взаимодействие. Геймплей GTFO напичкан интересными боями вкупе с попутным решением сложных задач и работой в команде.
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В цифровом магазине Steam проект имеет 89% рейтинга на основании более 18 тысяч отзывов.
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