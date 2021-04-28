Разработчики из студии 10 Chambers опубликовали новый трейлер кооперативного шутера GTFO, посвящённый пятому по счёту обновлению для игры. Оно получилось не таким уж и маленьким, среди запланированного контента есть новые зоны и враги.

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р Большое поступление RTX 3070 - цены выросли RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Напомним, экшен GTFO пребывает в раннем доступе Steam уже почти полтора года. Проект представляет собой кооперативный шутер на четырёх человек с упором на атмосферу и командное взаимодействие. Геймплей GTFO напичкан интересными боями вкупе с попутным решением сложных задач и работой в команде.

реклама

В цифровом магазине Steam проект имеет 89% рейтинга на основании более 18 тысяч отзывов.