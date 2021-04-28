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Консольная World of Tanks получила большое обновление Modern Armor с новым режимом и современными танками

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В консольной версии World of Tanks состоялся выход обновления Modern Armor, о котором мы совсем недавно писали во всех подробностях. С установкой этого апдейта в игре появились современные танки, доступ к которым реализован в рамках нового режима «Холодная война». Режим доступен для выбора в сетевой игре для сражений с другими игроками или в кооперативе для сражений против ИИ.

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«Холодная война» добавляет в консольную версию World of Tanks два альянса — Западный блок и Восточный блок. Временной отрезок этой самой «войны» разобьют на три периода, в каждом из них будет доступно по три танка. Суммарно в дереве техники пропишутся 18 танков, но разработчики собираются добавлять новые машины и новые альянсы.

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Для техники холодной войны можно использовать две новых единицы снаряжения — для машин времён Второй мировой они доступны не будут. Речь идёт о дымовой завесе и наборе запчастей, их предназначение легко угадывается по названию.

Для новой техники разработчики не поленились новый балансировщик боёв с отдельной очередью. Главный критерий отбора — временной период, когда был выпущен танк. То есть, модернизированный «Абрамс» не должен будет встречаться с более древним «Паттоном». Парочка новых премиум-танков тоже была представлена, каждая машина представляет отдельный блок: США и СССР.

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Разработчики расписали в специальной заметке с вопросами и ответами самые важные тезисы, связанные с Modern Armor:

  • зарабатываемое серебро будет делиться между режимами «II мировая» и «Холодная война» и может использоваться в обоих режимах;
  • любой свободный опыт, который есть у игрока, распределяется между двумя режимами; премиум аккаунт действует на все режимы;
  • использовать командиров из игрового режима «II мировая» на танках «Холодной войны» можно, никаких ограничений нет;
  • на старте всем игрокам выдадут по одному танку из каждой ветки исследований — M46A1 Patton для Западного Блока и T-44A для Восточного Блока;
  • в режиме «Холодная война» нет уровней. Танки режима подразделяются на три Периода: напряжённости, эскалации и разрядки;
  • танки в игровом режиме «II мировая» никогда не встретятся с танками из игрового режима «Холодная война»;
  • сезонный пропуск будет охватывать как режим «II мировая», так и режим «Холодная война». Игроки смогут выполнить все сезонные задачи для всех 100 уровней, играя в любом режиме;
  • в режиме «Холодная война» будут легкие, средние, тяжёлые машины и ПТ-САУ. В режиме «Холодная война» не будет САУ.

Подробнее о Modern Armor можно прочитать на официальном сайте консольной версии World of Tanks.

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