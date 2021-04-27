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Мобильное приложение PlayStation App для Android скачали более 100 миллионов раз

Оно получало глобальный редизайн по случаю выхода PS5.
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Профильное издание AndroidPolice сообщило, что количество скачиваний мобильного приложения PlayStation превысило 100 миллионов. Причём, в заметке подчёркивается, что речь идёт о версии для Android. Вполне очевидно, что после выхода PlayStation 5 популярность программы возросла — к тому же, она получила масштабный редизайн с кучей новых «фишек» и возможностей.

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PlayStation App позволяет владельцам консолей PlayStation 4 и PlayStation 5 не терять связь с друзьями и любимыми играми. Пользователь может в любой момент просмотреть, кто находится в Сети, вести беседы в голосовом чате, отправлять текстовые сообщения и даже узнавать о скидках в PS Store.

Управление консолью через мобильное приложение тоже организовано. Можно загружать игры и дополнения, управлять памятью консоли Playstation 5 и даже дистанционно управлять запуском игры (опять же, на PlayStation 5). Глобальное обновление PlayStation App было приурочено к выходу PlayStation 5, которую сегодня практически невозможно купить не по спекулятивной цене.

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