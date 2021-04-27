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В Steam стартовала предварительная загрузка Total War Rome Remastered

Релиз уже на расстоянии вытянутой руки.
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До запуска Total War Rome Remastered остаётся уже меньше двух суток, и по такому случаю разработчики из Creative Assembly совместно с Feral Interactive решили поступить предусмотрительно и открыли для всех предзаказчиков проекта доступ к предварительной загрузке ремастера. У подобного действия две основных причины: во-первых, к сожалению, далеко не везде в мире распространён широкополосный безлимитный интернет, а во-вторых, предзагрузка позволит окунуться в игровой мир сразу же в момент релиза.

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Параллельно с предзагрузкой разработчики также сообщили, что набор улучшенных текстур для Total War Rome Remastered поставляется отдельно от основной игры, и его нужно будет загружать дополнительно.

Напомним, что Total War Rome Remastered обеспечит культовой игре прошлого улучшенную графику, более детализированные модели, а также поддержку современных мониторов и соотношений их сторон.

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creative assembly total war rome remastered
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