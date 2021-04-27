Изначально предполагалось, что сетевое ответвление Resident Evil Village с подзаголовком Re:Verse выйдет с первой в один день, но, по всей видимости, Capcom ознакомилась с крайне неодобрительными пользовательскими отзывами и решила отодвинуть релиз мультиплеерной части на несколько месяцев. По крайней мере, такой информацией поделились так называемые амбассадоры Resident Evil, получившие соответствующие уведомления на свои почтовые ящики.

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Согласно полученной «амбассадорами» информации, релиз Resident Evil Re:Verse сдвигается до лета текущего года, без конкретики. Официальная причина в рассылке не указана, поэтому на данном этапе остаётся ждать подтверждения или опровержения данной информации.

Напомним, что Resident Evil Re:Verse это сетевой боевик, в котором мы принимаем облики героев культовой франшизы, при смерти которых у них начинается новая жизнь мутанта-биологического оружия. Мутант должен бродить по локациям и набирать силу, чтобы «эволюционировать» в могучих врагов вроде того же Тирана.