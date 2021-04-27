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Онлайн-кинотеатры ivi и «Кинопоиск HD» стали лидерами по количеству платных подписчиков в России

Данные за первый квартал 2021 года.
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Исследовательская компания GfK опубликовала данные о популярности российских онлайн-кинотеатров. Если верить представленному отчёту, то «Кинопоиск HD» и ivi захватили по 21% рынка каждый. Следом идёт Okko (у него 11%) и Premier с Netflix — у них по 9%. Важно также понимать, что когда аналитики выводили цифры по долям рынка, они не брали в расчёт подписчиков из промо-акций.

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Дальше идёт интересные сведения, связанные с уровнем использования онлайн-сервисов. Этот показатель оказался самым высоким у ivi — 37% опрошенных пользовались онлайн-кинотеатром в течение последних 12 месяцев. У «Кинопоиск HD» уровень использования чуть ниже — 33%. За ними следуют Okko (19%), Netflix (14%) и Megogo (12%).

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Если рассматривать популярность перечисленных онлайн-кинотеатров у разных возрастных аудиторий, то «Кинопоиск HD», Netflix и Premier пользуются большей популярностью у молодежи. В то время, как Okko, ivi и Wink больше востребованы у лиц среднего и старшего возраста. По данным исследования, около 17% городских жителей в возрасте от 16 до 55 лет оформили себе подписку на один из сервисов. И целых 76% среди опрошенных минимум 1 раз пользовались сервисом за последний год.

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Эксперты GfK также отмечают, что за последние два года значительно увеличилось количество платных подписчиков сервисов. Платить за просматриваемый контент — действительно становится нормой. Причём, платить привыкли жители не только мегаполисов, но и маленьких городов.

У популярных ivi и «Кинопоиск HD» также самая высокая узнаваемость: об этих сервисах слышали 73% опрошенных. У Netflix этот показатель среди всех вышеупомянутых онлайн-кинотеатров самый маленький — 49%.

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Для получения статистических данных исследовательская компания GfK опросила 5170 человек в возрасте от 16 до 55 лет. Все они являются жителями городов России.

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