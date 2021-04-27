О том, что в конце апреля стартует четвёртый сезон поддержки Fallout 76 вместе с обновлением «Полная боеготовность», Bethesda оповестила сообщество ещё на позапрошлой неделе. Время пролетело мгновенно, и вот, «обновка» уже доступна для загрузки и установки.

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Нововведений и изменений в патче поистине огромное количество, поэтому мы перечислим в рамках данной заметки только основные из них, а за подробностями посоветуем проследовать на официальную страничку Fallout 76, благо, там давно всё полностью на русском языке. Предупреждение: это не у вас монитор грязный, это такой фон на страничках сайта Fallout.

Итак, отныне по достижении 25-го уровня игроки могут воспользоваться автоматом для учётных карт и сбросить очки S.P.E.C.I.A.L., чтобы по-новому их переназначить и заменить способности. Также после обновления допускается строительство второго C.A.M.P.’а, улучшаются торговые автоматы и витрины, удваивается количество ежедневных операций, а также в сторону повышения удобства меняется пользовательский интерфейс.

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Помимо нововведений и изменений обновление вносит массу исправлений в графику, систему испытаний, решает ошибки с различными предметами, повышает стабильность и производительность игры.