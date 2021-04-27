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Бывший руководитель киберспортивной лиги Overwatch стала новым генеральным менеджером игровой Call of Duty

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Компания Activision объявила, что новым генеральным менеджером Call of Duty стала Джоанна Фарис. Барышня будет руководить процессом разработки и принимать участие в дальнейшем планировании развития серии.

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До настоящего момента Джоанна Фарис работала в Activision на должности главного идеолога и руководителя киберспортивных лиг Activision. В частности, она отвечала за развитие киберспортивных лиг Overwatch и Call of Duty. До 2018 года Фарис аж 12 лет работала в Национальной футбольной лиге.

Если о киберспорте в Overwatch давно уже ничего нельзя сказать хорошего, то развитие Call of Duty идёт полным ходом. У сериала уже есть своя королевская битва Warzone, разработку новых проектов серии ведут три команды, а самая актуальная игра, Black Ops Cold War, стабильно получает контент в рамках сезонных обновлений. В общем, Джоанне есть с чем работать.

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