Бывший руководитель киберспортивной лиги Overwatch стала новым генеральным менеджером игровой Call of Duty
Компания Activision объявила, что новым генеральным менеджером Call of Duty стала Джоанна Фарис. Барышня будет руководить процессом разработки и принимать участие в дальнейшем планировании развития серии.
реклама
До настоящего момента Джоанна Фарис работала в Activision на должности главного идеолога и руководителя киберспортивных лиг Activision. В частности, она отвечала за развитие киберспортивных лиг Overwatch и Call of Duty. До 2018 года Фарис аж 12 лет работала в Национальной футбольной лиге.
Если о киберспорте в Overwatch давно уже ничего нельзя сказать хорошего, то развитие Call of Duty идёт полным ходом. У сериала уже есть своя королевская битва Warzone, разработку новых проектов серии ведут три команды, а самая актуальная игра, Black Ops Cold War, стабильно получает контент в рамках сезонных обновлений. В общем, Джоанне есть с чем работать.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила