Выход крупного обновления Watch Dogs Legion перенесли на несколько дней из-за обнаруженных ошибок
Крупное обновление 4.0 для Watch Dogs Legion должно было выйти в конце апреля, однако несколько часов назад Ubisoft в официальном Twitter серии оповестила сообщество об обнаружении в патче некоторых ошибок, которые препятствуют его (патча) своевременному релизу. Как следствие, выход обновления было решено отложить на несколько дней — до 4 мая — пока ошибки не будут ликвидированы.
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Согласно опубликованному ранее плану пострелизного развития Watch Dogs Legion, в состав обовления 4.0 войдёт новый игровой персонаж Мина Сиду, новое задание и новые кооперативные миссии, продвинутая кастомизация персонажей, а также два дополнительных персонажа-агента.
Также, согласно тому же плану, поддерживать Watch Dogs Legion новым контентом Ubisoft собирается как минимум до августа текущего года. В течение ближайших месяцев игра получит дополнительные задания, целый крупный аддон под названием Bloodline, новых персонажей, в числе которых главный герой первой части Эйден Пирс, и многое другое.
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