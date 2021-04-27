Разработчики из студии Midwinter Entertainment собираются выпустить свой шутер с элементами выживания Scavengers в ранний доступе Steam уже 28 апреля — то есть, завтра. За создание проекта отвечают люди, которые ранее успели поработать над играми серии Battlefield и Halo, поэтому за проработку основных шутерных механик можно не волноваться.

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Авторы решили «заморочиться» с пропуском на серверы Scavengers, подготовив для игроков небольшое испытание. Нужно смотреть стримы по игры на Twitch, ожидая плюшки от системы Twitch Drops, и обязательно сделать следующее:

создать учётную запись и привязать её к аккаунту в Twitch;

потратить полчаса времени на просмотр любой трансляции Scavengers;

гарантированно получить письмо с кодом для Steam на электронную почту.

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Напомним, Scavengers — экшен, в котором отряды из трёх персонажей сражаются за выживание и превосходство в «гибриде PvE-песочницы и классового PvP». Игрок выбирает понравившегося искателя приключений, берёт на вооружение уникальные способности и единицы вооружения и отправляется в бой. Геймплейный трейлер Scavengers расположился где-то неподалёку.