Шутер с элементами выживания Scavengers от создателей Halo и Battlefield готовится к выходу в ранний доступ
Разработчики из студии Midwinter Entertainment собираются выпустить свой шутер с элементами выживания Scavengers в ранний доступе Steam уже 28 апреля — то есть, завтра. За создание проекта отвечают люди, которые ранее успели поработать над играми серии Battlefield и Halo, поэтому за проработку основных шутерных механик можно не волноваться.
реклама
Авторы решили «заморочиться» с пропуском на серверы Scavengers, подготовив для игроков небольшое испытание. Нужно смотреть стримы по игры на Twitch, ожидая плюшки от системы Twitch Drops, и обязательно сделать следующее:
- создать учётную запись и привязать её к аккаунту в Twitch;
- потратить полчаса времени на просмотр любой трансляции Scavengers;
- гарантированно получить письмо с кодом для Steam на электронную почту.
реклама
Напомним, Scavengers — экшен, в котором отряды из трёх персонажей сражаются за выживание и превосходство в «гибриде PvE-песочницы и классового PvP». Игрок выбирает понравившегося искателя приключений, берёт на вооружение уникальные способности и единицы вооружения и отправляется в бой. Геймплейный трейлер Scavengers расположился где-то неподалёку.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила