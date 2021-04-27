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Состоялся выход iOS 14.5 и iPad OS 14.5 с новыми правилами конфиденциальности, неудобными для рекламодателей

Зато пользователи должны остаться довольными.
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Компания Apple начала развёртывать и готовить к распространению iOS 14.5 и iPad OS 14.5. Новые версии мобильных ОС тестировались разработчиками на протяжении нескольких месяцев, теперь настало время для их выхода. Среди важных изменений для мобильных систем следует отметить обновлённые правила конфиденциальности для приложений, размещаемых в магазине App Store, и возможность разблокировать экран с помощью часов Apple Watch. Последний пункт оказался особенно востребованным в эпоху пандемии, когда разблокировка по лицу была не всегда удобной из-за необходимости постоянно носить маску.

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Что касается обновлённых правил конфиденциальности, то теперь разработчики приложений не смогут без разрешения использовать пользовательские данные для формирования персонализированной рекламы. Не нужно быть титулованным аналитиком чтобы понять, как сильно это ударит по рекламодателям. Владельцу iPhone предоставляют уникальную возможность отключить навязчивую рекламу, формируемую на основании его последних запросов в поисковиках — это обстоятельство давно стало отдельным поводом для шуток и мемов. Разработчики крупных приложений (Facebook, например) это прекрасно понимают, поэтому и обрушились сейчас с критикой на Apple.

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Владельцам iPhone и iPad, которые захотят использовать свои устройства для игр, следует знать, что с актуальным обновлением в iOS и iPad OS появилась полноценная поддержка контроллеров для PS5 и Xbox Series X|S. С выходом iOS 14.5 пользователям мобильных устройств также стало доступно обновлённое приложение «Подкасты»: теперь там появились подписки.

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Распространение iOS 14.5 и iPad OS 14.5 только началось, для перевода всех актуальных устройств на новые версии ОС потребуется время.

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