Компания «Яндекс» запустила «Документы» — сервис, предоставляющий возможность совместной работы над текстом и таблицами. По сути, мы имеем дело с полным аналогом хорошо известных Google Docs, ведь нам предлагают знакомый и интуитивно понятный набор инструментов.

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Как и в случае с другими онлайн-сервисами для обработки документов, для «Документов» от «Яндекса» необходимо наличие компьютера с доступом к интернету и современный браузер — устанавливать какие-либо программы на устройство пользователя не требуется. По набору функций, опять же, никаких откровений: создание а также совместное редактирование текста, презентаций, таблиц. Возможность совместной работы над тем или иным файлом решена привычным для подобных сервисов способом: пользователь отправляет соответствующую ссылку коллегам. Причём, для тех, кто получает ссылку, наличие регистрации в сервисах «Яндекса» не требуется.

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Представленный сервис «Документы» поддерживает форматы docx, xlsx и pptx. Для адептов старых версий файлов предусмотрена возможность конвертации. При каждом запуске сервиса пользователь будет сначала видеть файлы, которые открывались в прошлый раз последними. Предусмотрена возможность сортировки документов по основным критериям: название, размер и дата. Закрепить наиболее часто используемый файл вверху списка тоже можно.

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Работоспособность «Документов» заявлена не только для персональных компьютеров, но и для мобильных устройств. В настоящий момент сервис доступен только части пользователей, но в скором времени он станет работать у всех.