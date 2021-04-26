На протяжении непозволительно долгого времени разработчики из Techland тщательно скрывали, вернее, умалчивали о состоянии дел с Dying Light 2. Впоследствии разработчики признали, что слишком рано анонсировали проект, и о нём попросту нечего было рассказывать. Но теперь коллектив повернул на верный путь и, по всей видимости, стремительно готовится к надвигающемуся релизу. Ведущий геймдизайнер проекта Тимон Смектала в видеоформате ответил на наиболее часто задаваемые игроками вопросы касательно Dying Light 2.

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Итак, разработчики впервые дали понять о масштабе игрового мира Dying Light 2 — по словам Смекталы, мир игры примерно вдвое превосходит мир первой части (с аддонами или без, не уточняется). Более того, в Dying Light 2 значительно увеличена «вертикальность» игрового процесса: игровое пространство мира также складывается из локаций в небоскрёбах и прочих высотных зданий.

В сиквеле разработчики практически полностью отказались от огнестрельного оружия. Рубить заражённых предлагают ножами, мачете, катанами и прочим холодным оружием. Очевидно, для большей зрелищности и динамичности происходящего.

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Что касается перемещений, то в основном передвигаться предстоит на своих двоих или при помощи крюка-кошки. Поуправлять транспортным средством дадут лишь в одной миссии, и ранее нам её уже показывали.

Наконец, Смектала поведал о «трёх уровнях» принятия решений в игре. На сюжетном уровне принятые вами решения будут напрямую влиять на развитие истории. На вторичном уровне будут частично меняться условия в игровом мире. Например, если спасти оперную певицу, то она впоследствии перекочует в лагерь выживших и даже будет исполнять там различные произведения. И, наконец, уровень фракции: в зависимости от того, какой фракции вы решаете помочь, город будет частично меняться. Военизированные группировки расставят ловушки, а мирные граждане установят спецустройства для ускорения перемещения: трамплины, зиплайны и тому подобное.

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К сожалению, пока неизвестно, когда Dying Light 2 соизволит выйти в свет, но повышение степени открытости девелоперов явно наводит на положительные мысли.