Авторы Apex Legends в деталях рассказали о Валькирии — новой легенде игры, пришедшей из вселенной Titanfall
Новой легендой Apex Legends стала Кайри Имахара с позывным Валькирия. Этот персонаж пришёл в игру из вселенной Titanfall, разработкой обеих игр занималась студия Respawn Entertainment. Если верить заверениям авторов, то работа над Кайри велась в стенах студии ещё с конца 2018 года.
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Способности Валькирии получились довольно интригующими. Девушка умеет использовать маяки для сканирования зоны и поисков следующего круга. Она также способна включать джетпак с ограниченным запасом топлива после прыжка и прямо в воздухе. В режиме полёта героиня отмечает союзникам и для себя врагов на карте, находящихся в её поле зрения.
Тактическая способность Валькирии: запуск с земли или воздуха ракет, которые наносят урон противникам по площади и оглушают их. Ультимативная способность: девушка взлетает в воздух и переходит в скайдайв.
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При первом изучении способностей Кайри Имахары может сложиться впечатление, что эта барышня получилась слишком «имбалансной» — чересчур сильной, проще говоря — но это не так. К примеру, если говорить про полёт, то топлива хватает примерно на 7 секунд полёта — постоянно находиться в воздухе не получится. При активации ультимативной способности взлёт не происходит моментально, около 2 секунд уходит на подготовку. Кроме того, скорость полёта на джетпаке не такая быстрая, как может показаться, поэтому проблем с выцеливанием модельки Валькирии у других игроков проблем не будет.
Ранее мы уже публиковали ролик с анонсом этой героини. Она станет доступна одновременно с запуском нового режима и сезона «Наследие» уже 4 мая.
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