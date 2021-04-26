Изначально Capcom планировала уложить проведение финальной демоверсии Resident Evil Village всего в одни сутки, но под давлением посчитавшего данное предложение жалкой подачкой сообщества издательство одумалось и расширило срок проведения «демки» на семь дней. Таким образом, общее время, когда вы сможете воспользоваться предложением, составит восемь суток — с 2 по 10 мая. Всё верно: демоверсия будет доступна некоторое время даже после релиза Resident Evil Village.

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Впрочем, важно помнить один нюанс: общее время доступа к демоверсии всё равно будет ограничено 60 минутами, в течение которых к прохождению будут доступны локации в деревне и в замке.

Релиз Resident Evil Village состоится 7 мая на всех актуальных платформах.