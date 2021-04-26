Быть может, Apex Legends и невероятно популярная королевская битва, но с разнообразием в проекте объективно туговато. Исправить этот недостаток Respawn решила путём внедрения в игру нового режима под названием «Арены». Простое название отлично описывает суть происходящего: два отряда по три человека в каждом разделяются на две команды и сражаются до преимущества в две победы (два очка) на специальных небольших по размеру картах.

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По сюжету, «Арены» как ответвление Игр Apex ввела Эш, экс-партнёр Блиска, основателя данного рода соревнований. Как мы уже написали в первом абзаце, команды сражаются до преимущества в два очка, однако суммарно раундов может быть не больше девяти. Если команды идут вровень, то девятый раунд станет тай-брейкером.

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Правила игры в «Аренах» сильно напоминают Counter-Strike или более современный Valorant: между раундами происходит закупка снаряжения за специальные элементы, которые выдаются после окончания раундов. Если закупка уже не требуется, то материалы можно потратить на «апгрейд» уже имеющегося снаряжения. Разве что бомб нет.

По замыслу разработчиков из Respawn, режим арен поспособствует привлечению в Apex Legends новых игроков, которым интересна вселенная, но не по душе сам режим и правила королевской битвы. На старте в «Аренах» будет два поля боя, но со временем их количество будет увеличиваться. По замыслу разработчиков из Respawn, режим арен поспособствует привлечению в Apex Legends новых игроков, которым интересна вселенная, но не по душе сам режим и правила королевской битвы.

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«Арены» являются частью следующего игрового сезона, получившего название «Наследие» (Legacy), и стартующего 4 мая.