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Представлен трейлер симулятора SnowRunner для Nintendo Switch

Проект там выходит уже 18 мая.
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Разработчики из студии Saber Interactive совместно с издательством Focus Home Interactive опубликовали новый трейлер симулятора езды по бездорожью SnowRunner. На этот раз речь идёт о версии игры для консоли Switch. Объявлено, что оформить предварительный заказ на проект можно уже сейчас — он стоит 2999 рублей в магазине Nintendo eShop. Дата релиза тоже установлена — 18 мая.

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Напомним, SnowRunner сначала выходил на PC, PlayStation 4 и Xbox One. На PC он доступен на Epic Games Store, на агрегаторе рецензий Metacritic у симулятора имеется 82% рейтинга от критиков.

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Разработчики регулярно выпускают для своего детища обновления в рамках сезонов.

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