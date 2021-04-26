Эффектный трейлер игрового процесса Ratchet & Clank Rift Apart
На раннее утро 30 апреля Sony запланировала свежее мероприятие State of Play, на котором львиную долю времени уделит рассказу и показу Ratchet & Clank Rift Apart. По такому случаю сегодня компания опубликовала свежий трейлер игрового процесса проекта, в котором под бодрый саундтрек раскрывает пусть и незначительные, но всё же «тайны» сюжета, а также радует взор симпатичным видеорядом.
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Если вам понравилась музыка, то знайте, что за неё в Ratchet & Clank Rift Apart отвечает Марк Мазерсбо — композитор, известный своей работой над саундтреком к фильму «Тор: Рагнарёк».
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Релиз Ratchet & Clank Rift Apart состоится 11 июня исключительно на PlayStation 5.
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