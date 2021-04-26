Вышедший в 2013 году «римский» экшен Ryse Son of Rome от авторов Crysis из Crytek трудно назвать успешным проектом, однако производство его сиквела, по информации, которую передают авторы подкаста XboxEra, идёт полным ходом. Более того, как отмечается, сиквел посетит все актуальные крупные платформы — в противовес первой части, неудача которой частично связана с эксклюзивностью для Xbox и запоздалым релизом на PC.

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Естественно, никакой конкретной информации о сиквеле Ryse Son of Rome пока нет, но важно напомнить, что слухи о его существовании появляются не первый раз. Изначально о проекте стало известно из утечки документации Crytek, в которой сиквел фигурировал под кодовым названием Rome Next, но тогда данным сведениям не придали особого значения, вспоминая про неудачу оригинала.

Как бы то ни было, ресурсы у Crytek не бесконечные, а прошлогодняя утечка гласила, что в производстве у компании, включая новую Ryse, находятся пять проектов. Трудно сказать, насколько приоритетным для студии является сиквел Ryse в сравнении со следующей Crysis, мобильной версией Hunt Showdown и VR-проектом по мотивам Crysis.