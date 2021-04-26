Браузер Microsoft Edge для консолей Xbox получил официальную поддержку мыши
Если вы пользуетесь браузером Microsoft Edge на базе движка Chromium для просмотра веб-страниц на консоли Xbox, то последняя сборка этой программы может заинтересовать вас ввиду нескольких важных нововведений. В частности, консольный браузер получил полную поддержку мыши, которую можно подключить к Xbox напрямую. Не нужно сейчас объяснять, насколько это удобнее по сравнению с геймпадом.
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Edge на базе Chromium является кроссплатформенным приложением. Он доступен не только на PC под управлением Windows 10, но ещё и на устройствах с установленными Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, macOS и даже Linux. Особые мобильные версии программы присутствуют на Android и iOS.
Среди других улучшений, заявленных для самой актуальной сборки для Xbox, следует отметить некоторые правки для групповых чатов и общие изменения, которые должны положительным образом повлиять на производительность.
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