GSC Game World советует не доверять слухам касательно сроков выхода S.T.A.L.K.E.R. 2
Пару недель назад Александр Вилков, актёр озвучивания, подаривший свой голос многим персонажам S.T.A.L.K.E.R., в том числе главному герою — Меченому/Стрелку — в своём Instagram заявил, что коллектив GSC Game World рассчитывает выпустить сиквел культовой игры «к зиме», или к концу года. Несмотря на то, что сообщению Вилкова две недели, профильные СМИ и пытающиеся выдавать себя за таковых авторы смежных разделов, просматривая друг у дружки новостные ленты, обратили на него внимание лишь несколько часов назад, расплодив в Сети массу сомнительных новостей-слухов.
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Как следствие, GSC Game World пришлось отреагировать на поток неподтверждённой информации. По словам PR менеджера компании Захара Бочарова в комментарии изданию DTF, студия ещё не объявляла дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, и доверять можно только информации из её официальных источников. Как только авторы будут готовы назвать дату выхода проекта, с нами сразу же ею поделятся.
Важно отметить, что Бочаров не стал прямым текстом опровергать слова Вилкова, так что надежда на то, что нам удастся отправиться в Зону уже в этом году, всё же ещё жива.
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Из официальной информации известно лишь то, что в этом году нам хотят показать полноценный игровой процесс S.T.A.L.K.E.R. 2, но, опять же, никаких точных дат. Рискнём предположить, что презентация игры состоится в рамках пресс-конференции Microsoft на E3 2021.
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