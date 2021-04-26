Инсайдер: Starfield от Bethesda выйдет в конце этого года и станет эксклюзивом для Xbox
Несмотря на то, что Bethesda официально анонсировала свою амбициозную космическую ролевую игру Starfield почти три года назад, никакой существенной информацией о проекте, не считая утечек скриншотов из его ранних «билдов», мы до сих пор не обладаем. Тем не менее, авторы YouTube-канала Rand al Thor 19, ссылаясь на «надёжные источники», заявляют, что Bethesda намеревается выпустить Starfield до конца года — в так называемый праздничный сезон, которым в США принято называть период со Дня благодарения (конец ноября) и до Рождества (конец декабря).
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Кроме того, ссылаясь на тот же надёжный источник, ведущий канала уточнил, что после вступления Bethesda в ряды внутренних студий Microsoft последняя пожелала сделать Starfield консольным эксклюзивом для Xbox. К сожалению, в инсайдерской информации не уточняется, посетит проект PC или нет, но если тенденция других внутренних студий Microsoft распространится и на Bethesda, то Starfield выйдет и на Xbox, и на PC, минуя PlayStation.
Также уточняется, что изначально Starfield собирались выпустить в прошлом году, но пандемия внесла в них свои закономерные корректировки, а затем Bethesda и Microsoft объявили о слиянии.
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На текущий момент данную информацию следует воспринимать со скептицизмом. Вечно держать ход развития проекта в тайне от общества Bethesda не сможет. Скорее всего, студия выступит с анонсом в рамках пресс-конференции Microsoft на E3 2021, которая пройдёт с 12 по 15 июня в полностью онлайн-формате.
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