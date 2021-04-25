Финальная версия отменённой игры «Приключения капитана Блада» от студии «1С» попала в Сеть
Пользователь форума Old-Games выложил в открытый доступ ссылку на скачивание проекта «Приключения капитана Блада» — пиратского экшена от студии «1С», исходники которого на протяжении многих лет считали безвозвратно утерянными. Изначально эту игру должны были выпустить в 2010 году. Если верить свидетелям событий, то выход «Приключений капитана Блада» был отменён буквально перед отправкой в печать, в 2010 году.
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«Приключения капитана Блада» находились в разработке около семи лет, релиз проекта переносился много раз, а саму разработку полностью перезапускали минимум три раза. Последний трейлер по игре был выпущен в 2010 году — тогда планировалось, что «Приключения капитана Блада» выпустят на PC и Xbox 360. По каким-то причинам, менеджменту студии, ответственной за разработку, не удалось получить возрастной рейтинг для консоли от Microsoft, а релиз на PC был впоследствии невозможен из-за оплошности системного администратора студии. По крайней мере, таковы детали официальной легенды ухода проекта в полное небытие.
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Благодаря неравнодушному обывателю любой может ознакомиться с финальной версией игры — именно в таком виде она должна была поступить в продажу на PC.
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