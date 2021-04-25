Похоже, Godfall потеряет статус «некстген»-эксклюзива
Когда издательское подразделение компании Gearbox официально представило слэшер Godfall, проект был представлен как исключительно «некстгенный», то есть, созданный специально для платформ нового (уже давно текущего) поколения. Проект сложно назвать успешным — о рекордах продаж разработчики и издатель не сообщали, да и игроки восприняли новинку в лучшем случае нейтрально.
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И вот, похоже, Godfall готовится к утрате гордого статуса эксклюзива под платформ нового поколения. Внимательные посетители сайта европейской рейтинговой комиссии PEGI обнаружили, что 23 апреля была зарегистрирована PlayStation 4-версия проекта.
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Важно помнить, что хоть появление игры на просторах сайта PEGI или другого рейтингового агентства зачастую впоследствии приводит к официальному анонсу, данный факт всё же не является абсолютным подтверждением релиза проекта на тех или иных платформах: представители подобных ресурсов неоднократно ошибались, из-за чего официальным разработчикам приходилось опровергать опубликованную ими информацию. Как бы то ни было, сейчас самым разумным действием будет воспринимать вышеизложенные сведения как слух, и ждать его подтверждения или опровержения со стороны Gearbox.
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