Когда издательское подразделение компании Gearbox официально представило слэшер Godfall, проект был представлен как исключительно «некстгенный», то есть, созданный специально для платформ нового (уже давно текущего) поколения. Проект сложно назвать успешным — о рекордах продаж разработчики и издатель не сообщали, да и игроки восприняли новинку в лучшем случае нейтрально.

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И вот, похоже, Godfall готовится к утрате гордого статуса эксклюзива под платформ нового поколения. Внимательные посетители сайта европейской рейтинговой комиссии PEGI обнаружили, что 23 апреля была зарегистрирована PlayStation 4-версия проекта.

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Важно помнить, что хоть появление игры на просторах сайта PEGI или другого рейтингового агентства зачастую впоследствии приводит к официальному анонсу, данный факт всё же не является абсолютным подтверждением релиза проекта на тех или иных платформах: представители подобных ресурсов неоднократно ошибались, из-за чего официальным разработчикам приходилось опровергать опубликованную ими информацию. Как бы то ни было, сейчас самым разумным действием будет воспринимать вышеизложенные сведения как слух, и ждать его подтверждения или опровержения со стороны Gearbox.