Маленькая студия Overseer Games анонсировала свой первый проект — Patron. Это градостроительный симулятор с популярными сегодня элементами выживания, но удивлять он будет кое-чем другим. Разработчики утверждают, что в Patron игрокам нужно заниматься не только насущными проблемами виртуального градоначальника, но и следить за социальной сферой. Именно от состояния последней будет зависеть судьба постройки успешного и очень крупного города, а иначе просто никак.

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Основные элементы градостроительного симулятора в Patron бережно сохранены и неплохо представлены. Начинать созидательное действо придётся в границах небольшой деревушки, всем жителям которой непременно нужно выделить важное занятие. Наличие жилья — уже хороший критерий, но деревенскому жителю важно поработать руками: грядки в огороде прополоть, за животными на пастбище присмотреть, рыбы в пруду наловить, хлеб из полученной муки испечь, свеженького кваса поставить. В общем, занятие можно и нужно подбирать для каждого.

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Самое интересное начинается на этапе прокачке поселения. Игроку нужно постоянно стремиться к открытию новых технологий — это важно для развития поселения. Древо технологий здесь довольно обширное, поэтому расходовать опыт нужно обдуманно. Без назначенного лидера в деревне или городе тоже порядка не будет, а самые важные изменения случатся в построенном поселении не сразу, должно пройти время.

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Счастье горожан — привычный показатель для градостроительных симуляторов, но здесь ему отводится больше внимания. Разработчики утверждают, что игроку важно будет вникать в социальные тонкости и научиться по-настоящему управлять обществом. Каждое решение, которое будет приниматься градоначальником в Patron, вызовет реакции со стороны различных социальных групп. Важно помнить о соблюдении баланса, чтобы разбираться с такими деликатными вопросами, как религия, иммиграция, преданность, бедность, классовая борьба и так далее.

Разработчики Patron на страничке игры в Steam довольно смело расписывают её уникальные особенности, но как дела будут обстоять на самом деле — узнаем после релиза. Он намечен на третий квартал нынешнего года на PC.