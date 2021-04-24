Крупные студии разработки игр тем и отличаются от инди-сегмента, что они постоянно проводят мозговые штурмы, прорабатывают новые идеи и продумывают механики будущих проектов. И хотя на текущий момент основной упор студии Respawn Entertainment идёт на сверхпопулярную королевскую битву Apex Legends, про альтернативные проекты команда также не забывает.

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Так, например, экс-руководитель Respawn, а ныне глава подразделения DICE LA Винс Зампелла «ретвитнул» сообщение одного из разработчиков студии, в котором тот извещает сообщество о работе Respawn над совершенно новым проектом. Команда совсем крошечная — состоит из пяти человек — и ей необходим шестой, программный инженер.

Очевидно, проект находится на столь зачаточных стадиях развития, что говорить о нём не имеет смысла: перспектива его релиза очень отдалённая. Тем не менее, приятно осознавать, что не «Апексом» единым жива Respawn.