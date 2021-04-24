Крупнобюджетный «рогалик» Returnal порадует поддержкой 4K, трассировки лучей и 60 fps
До релиза Returnal осталось мало времени, компания Sony стала намного охотнее публиковать информацию об игре. В Сети стали появляться ролики от журналистов с демонстрацией реального геймплея — даже первые 45 минут недавно показалию. Также издатель совместно с разработчиками из студии Housemarque опубликовал отдельную страницу проекта с указанием всей актуальной информации о техническом исполнении Returnal.
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На отдельной странице «рогалика» мы можем узнать, что для данного проекта действительно заявлена поддержка разрешения 4K – правда, динамического. Также Returnal поддерживает трассировку лучей и 60 fps. Всё на той же странице утверждается, что в игре реализована сложная симуляция поведения жидкостей, продвинутые анимации врагов и окружение на основе частиц. Освещение — тоже важный технический момент. Игра использует уникальную технологии адаптации к случайным объектам.
Returnal является эксклюзивным проектом для консоли PlayStation 5, поэтому разработчики были вынуждены принять во внимание её особенности. Например, наличие SSD позволило реализовать моментальные загрузки, а сложный контроллер DualSense со своими адаптивными триггерами поможет игрокам испытать уникальные ощущения от использования разного оружия. Каким-то образом контроллер сможет передать чувство грязи под ногами главной героини и падение капель дождя на костюм. Релиз Returnal должен состояться 30 апреля эксклюзивно на PlayStation 5.
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