Разработчики Diablo II Resurrected довольны итогами альфа-тестирования проекта
Недавно в Diablo II Resurrected, одного из наиболее ожидаемых проектов в этом году, прошёл этап технического альфа-тестирования. Подавшие заявку игроки могли сыграть в ранний «билд» проекта и поделиться с разработчиками своими впечатлениями и, если таковые имеются, высказаться о недостатках. И вот, настал черёд подведения итогов.
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Для начала старший дизайнер Diablo II Resurrected Роб Галлерани и старший художник Крис Амарал заявили, что разработчики довольны тем, как прошло альфа-тестирование проекта. Авторы получили множество положительных отзывов и конструктивной критики, по итогам которой игру даже собираются доработать.
Новый контент в «воскрешённую» версию Diablo II добавлять не собираются. Обнаруженные игроками баги и недоработки будут исправлены. Также разработчики уточнили, что на старте продаж в Diablo II Resurrected не будет системы кланов или гильдий: внедрение данной функциональности в будущем не исключается, но изначально её не будет.
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Разработчики рассчитывают, что во втором этапе альфа-тестирования примут участие ещё больше игроков. Релиз Diablo II Resurrected, напомним, должен состояться до конца текущего года на всех актуальных платформах.
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