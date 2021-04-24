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Мультиплеер Call of Duty Black Ops Cold War временно стал бесплатным

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В современной игровой промышленности принято время от времени предоставлять возможность бесплатного ознакомления с играми на выходных. Вот и Call of Duty Black Ops Cold War со вчерашнего вечера и вплоть до следующей среды, 28 апреля, распахивает двери для всех желающих.

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В рамках периода бесплатного доступа в Black Ops Cold War можно будет опробовать все так или иначе связанные с мультиплеером игровые режимы: стандартный сетевой режим с шестнадцатью картами, дуэльный режим Gunfight с шестью картами, специальный режим с несколькими командами, а также любимый многими зомби-режим под названием Outbreak.

Продолжительный бесплатный доступ к игре приурочен к старту в ней третьего сезона, который параллельно также преобразил поле боя в королевской битве Call of Duty Warzone. Акция актуальна для всех платформ. PC-версию необходимо загрузить при помощи клиента Blizzard Battle.net.

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Renegade1979
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Yolanda Tarska
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Между 1060 и 1070 огромная, там совсем карты разного класса, а 1070 и 1080 небольшая, сейчас, когда fps небольшие, разница между ними уже несколько кадров, типо 33 или 37. Такую разницу замечают тольк...
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ахахах
12:29
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KENDOR
12:24
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GumanoidT
12:24
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Spectre82
12:23
Для майнера достаточно 3070ti. Память там GDDR6x, значит свою сотню мегахэшей выдаст при меньшей стоимости.
HKEPC: RTX 3070 Ti выйдет в мае, а 3080 Ti в июне
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