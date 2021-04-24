В современной игровой промышленности принято время от времени предоставлять возможность бесплатного ознакомления с играми на выходных. Вот и Call of Duty Black Ops Cold War со вчерашнего вечера и вплоть до следующей среды, 28 апреля, распахивает двери для всех желающих.

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В рамках периода бесплатного доступа в Black Ops Cold War можно будет опробовать все так или иначе связанные с мультиплеером игровые режимы: стандартный сетевой режим с шестнадцатью картами, дуэльный режим Gunfight с шестью картами, специальный режим с несколькими командами, а также любимый многими зомби-режим под названием Outbreak.

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Jump into Free Access for #BlackOpsColdWar today until 4/28 at 10am PT.https://t.co/eiDKx8fE2e pic.twitter.com/qs61KM6N4f — Call of Duty (@CallofDuty) April 23, 2021

Продолжительный бесплатный доступ к игре приурочен к старту в ней третьего сезона, который параллельно также преобразил поле боя в королевской битве Call of Duty Warzone. Акция актуальна для всех платформ. PC-версию необходимо загрузить при помощи клиента Blizzard Battle.net.