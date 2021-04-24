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В World of Tanks появятся героини аниме-сериала Girls und Panzer вместе с уникальной озвучкой и премиум-танком

После ботов на низких уровнях мы уже ничему не удивляемся.
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Разработчики из Wargaming продолжают удивлять неожиданными партнёрскими акциями, запланированными для World of Tanks. В игре в самом ближайшем времени (в грядущий вторник) появятся контент, связанный с аниме Girls und Panzer, — танк и уникальный экипаж с оригинальной озвучкой. Для большей ясности советуем просмотреть ролик, размещённый где-то неподалёку.

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Все героини команды «Удильщик» прибудут в игру на специальной машине — Pz. Kpfw. IV Ausf. H Ankou. Экипаж вместе с этим виртуальным танком можно будет приобрести в специальных наборах, которые поступят в продажу с 27 апреля в 09:00 МСК. В этих комплектах также будет присутствовать специальный настраиваемый стиль, элементы которого можно комбинировать в зависимости от предпочтений игрока.

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Wargaming утверждает, что у «танкистов» впервые появится возможность настраивать стиль танка с таким уровнем детализации. Вы и сами можете в этом убедиться — на официальном сайте есть удобный эмулятор.

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После поступления наборов Girld und Panzer в цифровой магазин в игре также появится особый набор задач. За их выполнение полагаются награды, среди которых есть уникальные декали с изображением Михо и логотипом команды «Удильщик».

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