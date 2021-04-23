Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Райский карибский островок Breeze — новое поле боя в сетевом шутере Valorant

Здесь должна была быть шутка про Bounty, но она уже заезжена.
+
RTX 3060 за 159 990 - теперь ты видел все
Большое поступление RTX 3070 - цены выросли
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня

Valorant оказалась достаточно популярной сетевой игрой, чтобы разработчики из Riot Games с удовольствием и радостью на регулярной основе снабжали проект свежим контентом. Сегодня «бунтари» представили вниманию фанатов Valorant новое поле боя под названием Breeze; сопутствующий видеоролик прилагается.

реклама

анонсы и реклама
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
RTX 3080 - смотри цену
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Breeze представляет собой локацию на одном из карибских островов, где слух ласкает шум прибоя, а лицо греется в нежных лучах солнышка. Карта отличается разнообразием ландшафта, а также подходит для сражений на любых дистанциях. А возможность обеспечить геймплей для любого игрока — признак хорошего баланса и дизайна.

реклама

Новое поле боя появится в Valorant вместе с третьим актом второго эпизода, который стартует 28 апреля вместе с обновлением версии 2.08.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

riot games valorant
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Райский карибский островок Breeze — новое поле боя в сетевом шутере Valorant
+
Авторы долгостроя Star Citizen приготовили ролик для новичков и рассказали о содержимом обновления 3.13
9
После обновления разведчики в Civilization VI научились гладить собак, но не кошек
1
Очаровательная кооперативная игра It Takes Two разошлась тиражом в миллион копий
1
Трейлер к выходу улучшенной версии NieR Replicant
+
Дебютный трейлер Sherman Commander — танковой стратегии с элементами симулятора в декорациях Второй мировой
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 29
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 82
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 180
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 111
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
127
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
111
Разблокируем скрытые настройки БИОС
31
Китайские карты захвата HDMI с AliExpress за 10$: USB 3.0 China Edition и прошивка
33
Известные игровые серии с неопределенным будущим
67
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
60
Майнеры могут оставить нас без SSD и HDD — срочно выбираем накопители для разных типов ПК
15
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
15

Сейчас обсуждают

warmuza
22:54
Всё намайненое уходит Куртке.
VideoCardz рассказали о скорости майнинга на RTX 3080 Ti
Boris Koltsov
22:54
нет, но верю в остаток счёта на кошельке...
VideoCardz рассказали о скорости майнинга на RTX 3080 Ti
kOOlik
22:53
Я не понимаю - в чем защита то состоит и сколько бы она майнила без нее тогда? Это же норм хешрейт для 3090.
VideoCardz рассказали о скорости майнинга на RTX 3080 Ti
Inqizitor
22:51
чуть более 70 000 рублей - это как? То есть Хуанг в сравнении с Паскалями тупо сделал цены х2? Восхитительно.
VideoCardz рассказали о скорости майнинга на RTX 3080 Ti
Sevilho
22:50
Интересный эксперимент. Терминологическое замечание: не версии (они одинаковые) а редакции, или если угодно SKU
Сравниваем производительность Windows 10 Pro и Home - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
warmuza
22:50
Поэтому мы станем Киборгами.
Илон Маск планирует отправить на Марс 1 миллион человек по 3 космолёта в сутки, но не называет сроки
AlarmZone13
22:49
Какие люди?)
Xiaomi хочет закупить чипы Exynos с графикой ARM вместо AMD RDNA
warmuza
22:49
Ничё, что магнитное поле Марса было обнаружено и измерено ещё 50 лет назад аппаратами СССР?
Илон Маск планирует отправить на Марс 1 миллион человек по 3 космолёта в сутки, но не называет сроки
Александр Трофимчук
22:48
Кто-то ещё верит в рекомендованные цены?
VideoCardz рассказали о скорости майнинга на RTX 3080 Ti
daimos
22:46
С гарантией 6м?!
MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC замечена в ассортименте одного из магазинов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем