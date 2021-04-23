Valorant оказалась достаточно популярной сетевой игрой, чтобы разработчики из Riot Games с удовольствием и радостью на регулярной основе снабжали проект свежим контентом. Сегодня «бунтари» представили вниманию фанатов Valorant новое поле боя под названием Breeze; сопутствующий видеоролик прилагается.

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Breeze представляет собой локацию на одном из карибских островов, где слух ласкает шум прибоя, а лицо греется в нежных лучах солнышка. Карта отличается разнообразием ландшафта, а также подходит для сражений на любых дистанциях. А возможность обеспечить геймплей для любого игрока — признак хорошего баланса и дизайна.

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Новое поле боя появится в Valorant вместе с третьим актом второго эпизода, который стартует 28 апреля вместе с обновлением версии 2.08.