Авторы долгостроя Star Citizen приготовили ролик для новичков и рассказали о содержимом обновления 3.13
На официальном канале эпического долгостроя Star Citizen был выпущен трейлер обновления 3.13, которое получило название Underground Infamy. Разработчики запихнули в ролик всевозможную информацию о новинках игры, куда входят новые средства передвижения, миссии от NPC, механики по стыковке кораблей и подземелья для исследования.
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Также разработчики из Roberts Space Industries опубликовали (спустя столько лет!) короткий ролик, призванный рассказать новичкам, что такое Star Citizen.
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Здесь можно оставить большое поле для шутливых комментариев, но сами авторы считают, что в этой игре можно изучать бескрайние просторы космоса, управлять кораблями, находить себе друзей и осваивать игровые профессии.
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Даты релиза у Star Citizen нет. По тегу внизу можно просмотреть, сколько раз мы писали о пройденных авторами вехах по сбору денег на это огромное недоразумение. И ведь работа ещё далека до завершения.
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