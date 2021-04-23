Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

После обновления разведчики в Civilization VI научились гладить собак, но не кошек

Мы люди современные и всячески осуждаем сегрегацию по видовому признаку.
1
RTX 3060 за 159 990 - теперь ты видел все
Большое поступление RTX 3070 - цены выросли
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня

Несколько часов назад Sid Meier’s Civilization VI получила гигантское по перечню вводимых изменений и нововведений обновление. Помимо документированных особенностей вроде перебалансировки почти трёх десятков цивилизаций, работы над балансом юнитов и внедрения новых игровых карт, разработчики из Firaxis включили в обновление одно маленькое, но милое недокументированное изменение.

реклама

анонсы и реклама
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
RTX 3080 - смотри цену
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Разведчики, путешествующие в Civilization VI в компании с верным псом, теперь могут его погладить — для этого игрок должен нажать соответствующую кнопку на панели приказов. Но это не всё: при подключении Civilization VI к учётной записи 2K Games разведчикам становится доступен альтернативный облик («скин»), где он уже ходит в сопровождении кошки. Хотя никакой логики в этом нет, но с точки зрения шутки — очень забавное нововведение: дело в том, что кнопка приказа погладить питомца в этом альтернативном облике становится неактивной, а при наведении на неё курсором вас встретит сообщение «Нельзя просто так взять и погладить кошку».

Очевидно, разработчики отдали дань уважения многочисленным мемам с участием Боромира — персонажа «Властелина колец», которого в кинотрилогии сыграл Шон Бин, подаривший голос закадровому диктору в Civilization VI. Диктор оповещает об открытии новых технологий, социальных институтов и переходе в новые эпохи.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

2k games civilization vi firaxis game
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы долгостроя Star Citizen приготовили ролик для новичков и рассказали о содержимом обновления 3.13
2
После обновления разведчики в Civilization VI научились гладить собак, но не кошек
1
Очаровательная кооперативная игра It Takes Two разошлась тиражом в миллион копий
+
Трейлер к выходу улучшенной версии NieR Replicant
+
Дебютный трейлер Sherman Commander — танковой стратегии с элементами симулятора в декорациях Второй мировой
+
Отечественная тактика «Партизаны 1941» на следующей неделе получит аддон Back Into Battle
+
Новые игры серии Call of Duty отныне будут анонсировать ближе к их релизам
1

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 29
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 82
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 180
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 110
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
120
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
110
Разблокируем скрытые настройки БИОС
27
Китайские карты захвата HDMI с AliExpress за 10$: USB 3.0 China Edition и прошивка
32
Известные игровые серии с неопределенным будущим
67
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
46
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
15
Майнеры могут оставить нас без SSD и HDD — срочно выбираем накопители для разных типов ПК
5

Сейчас обсуждают

ChAS
19:59
Не верю, у нас же как говорят тут, 98% людей нищие. Еле денег на еду и кварплату хватает, а то и нет вовсе. Поделись с нищими!
Резкое падение Биктона привело к рекордному оттоку криптовалюты в сумме $1 миллиард
Bare_Metal
19:54
Вот вы смеётесь, как это делали недалёкие люди в 2009. А прикиньте что chia через 10 лет будет стоить 100000$ за монетку. Как оно, а? Я отрезал пол датастораджа в ДЦ под эту монетку, пусть майнит.
Майнеры могут оставить нас без SSD и HDD — срочно выбираем накопители для разных типов ПК
O19
19:54
Для любителей собирать баги готовой игры есть "Киберпук 2177".
Авторы долгостроя Star Citizen приготовили ролик для новичков и рассказали о содержимом обновления 3.13
Simon Crebbs
19:53
Разница в пределах погрешности, "вау" эффекта нет. Разве что память для 3080 добавили, это хорошо. Про рекомендованные цены можно вообще не упоминать.
Приближаются даты выхода GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti
Listoman
19:53
При любом хешрейте будет по цене между 3080 и 3090, то есть около 260к, разница будет только доступности, если она плохо майнит)
Приближаются даты выхода GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti
Твоя мамка
19:51
За 150-160к есть мусора 6900хт которую 3080ти уничтожает, соответственно никто не будет продавать её дешевле
Приближаются даты выхода GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti
Simon Crebbs
19:50
По размаху циничного отъёма денег у лохов эти ребята оставили далеко позади даже И.Маска с его "марсианской одиссеей". Столько лет доить придурков, это надо уметь! Браво! Желаю вам ещё 500 лет работат...
Авторы долгостроя Star Citizen приготовили ролик для новичков и рассказали о содержимом обновления 3.13
Артем Остапенко
19:47
Майнинг на хдд и ссд,это все на чем можно майнить. Ну и Асики,но там уже биток. Майнинг на всем остальном невозможен.
Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
daimos
19:46
Так это он на жордочке и есть
Резкое падение Биктона привело к рекордному оттоку криптовалюты в сумме $1 миллиард
Simon Crebbs
19:46
Всё очень просто: следи за новостями. Когда услышишь новость, что вышла "некстеген" игра, это она и будет. Отличий в графическом плане будет немного, но жрать ресурсы и обладать отсутствием оптимизаци...
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем