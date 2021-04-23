Несколько часов назад Sid Meier’s Civilization VI получила гигантское по перечню вводимых изменений и нововведений обновление. Помимо документированных особенностей вроде перебалансировки почти трёх десятков цивилизаций, работы над балансом юнитов и внедрения новых игровых карт, разработчики из Firaxis включили в обновление одно маленькое, но милое недокументированное изменение.

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Разведчики, путешествующие в Civilization VI в компании с верным псом, теперь могут его погладить — для этого игрок должен нажать соответствующую кнопку на панели приказов. Но это не всё: при подключении Civilization VI к учётной записи 2K Games разведчикам становится доступен альтернативный облик («скин»), где он уже ходит в сопровождении кошки. Хотя никакой логики в этом нет, но с точки зрения шутки — очень забавное нововведение: дело в том, что кнопка приказа погладить питомца в этом альтернативном облике становится неактивной, а при наведении на неё курсором вас встретит сообщение «Нельзя просто так взять и погладить кошку».

реклама Following an update, you can now pet the dog in Sid Meier's Civilization VI pic.twitter.com/EcVTrZesrC — Can You Pet the Dog? (@CanYouPetTheDog) April 22, 2021

Очевидно, разработчики отдали дань уважения многочисленным мемам с участием Боромира — персонажа «Властелина колец», которого в кинотрилогии сыграл Шон Бин, подаривший голос закадровому диктору в Civilization VI. Диктор оповещает об открытии новых технологий, социальных институтов и переходе в новые эпохи.