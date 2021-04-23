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Civilization VI получила гигантский патч с новыми юнитами, картами и изменениями баланса цивилизаций

Россию ослабили, кстати.
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Несмотря на уже почтенный в рамках игровой промышленности возраст, Civilization VI продолжает получать столь необходимые ей официальные обновления. Несколько часов назад к игре было применено свежее обновление, которое не только вносит изменения в баланс практически всех представленных в игре цивилизаций, но и добавляет новый контент в лице игровых карт и новых боевых юнитов.

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Балансирующим правкам подверглись 27 цивилизаций. Естественно, все изменения мы в данном материале перечислять не будем — для этого есть официальная русскоязычная версия «патчноута» на сайте Civilization — лишь упомянем несколько наиболее субъективно ннтересных из них. Так, Китай при постройке чудес света отныне получает случайные озарения и вдохновения для технологий и социальных институтов из тех же эпох, к которым принадлежат возводимые чудеса. Россию ослабили — бонусная территория при основании города теперь составляет 5 клеток (было 8). А некоторые нации-аутсайдеры вроде Скифии и Грузии — напротив, усилили.

Появились новые юниты: требушет (улучшение катапульты), латник (улучшение мечника) и линейный пехотинец (улучшение мушкетёра). И, наконец, новые карты: большая карта Средиземноморья, огромная карта Земли, огромная политическая карта Средиземноморья и огромная политическая карта Земли. В случае с политическими версиями карт цивилизации начинают игру на месте своих исторических столиц (так что Ацтеки в пустыне не появятся в принципе).

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Также Firaxis поработала над балансом уже существующих юнитов, улучшила ИИ и исправила недочёты в игровом процессе и интерфейсе. Напоминаем, со списком изменений можно ознакомиться на сайте игры — там всё полностью на русском языке.

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