Очаровательная кооперативная игра It Takes Two разошлась тиражом в миллион копий
Кооперативная игра-головоломка It Takes Two от студии любимчика геймеров Юсефа Фареса Hazelight поступила в продажу 28 марта. Проект получил восторженные отзывы прессы и игроков, и логично было предположить, что продажи также будут достойными. Так оно и случилось: по прошествии без малого месяца геймдизайнер сообщил о том, что тираж It Takes Two превысил один миллион копий.
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Как пишет Фарес, данный результат — отличный показатель того, что в мире существует спрос на кооперативные игры. Hazelight продолжит заниматься своим любимым делом и создавать подобные проекты.
Стоит отметить, что несмотря на большой успех, он всё же скромнее, чем у предыдущего кооперативного творения компании — симулятора побега из тюрьмы A Way Out. Там миллион проданных копий был достигнут вдвое быстрее.
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