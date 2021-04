Кооперативная игра-головоломка It Takes Two от студии любимчика геймеров Юсефа Фареса Hazelight поступила в продажу 28 марта. Проект получил восторженные отзывы прессы и игроков, и логично было предположить, что продажи также будут достойными. Так оно и случилось: по прошествии без малого месяца геймдизайнер сообщил о том, что тираж It Takes Two превысил один миллион копий.

Как пишет Фарес, данный результат — отличный показатель того, что в мире существует спрос на кооперативные игры. Hazelight продолжит заниматься своим любимым делом и создавать подобные проекты.

Стоит отметить, что несмотря на большой успех, он всё же скромнее, чем у предыдущего кооперативного творения компании — симулятора побега из тюрьмы A Way Out. Там миллион проданных копий был достигнут вдвое быстрее.