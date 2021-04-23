Трейлер к выходу улучшенной версии NieR Replicant
Указанный Square Enix час настал, и улучшенная версия NieR Replicant, имеющая громоздкий и с первого взгляда бессмысленный подзаголовок ver.1.22474487139…, поступила в продажу. Сопутствующий видеоролик, в котором разработчики решили уместить все хвалебные отзывы от авторитетных западных изданий, прилагается.
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Напомним, что обновлённая NieR Replicant не только порадует чуть более современной графикой, но и полной озвучкой, реставрированным саундтреком и поддержкой актуальных игровых платформ, в том числе, конечно же, PC.
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Вообще, Square Enix возлагает на франшизу NieR большие надежды и даже потихоньку расширяет штат ответственных за её развитие сотрудников. Напомним также, что 1.22474487139… это не просто набор цифр. Данная комбинация получится, если вывести квадратный корень из 1.5.
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