Указанный Square Enix час настал, и улучшенная версия NieR Replicant, имеющая громоздкий и с первого взгляда бессмысленный подзаголовок ver.1.22474487139…, поступила в продажу. Сопутствующий видеоролик, в котором разработчики решили уместить все хвалебные отзывы от авторитетных западных изданий, прилагается.

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Напомним, что обновлённая NieR Replicant не только порадует чуть более современной графикой, но и полной озвучкой, реставрированным саундтреком и поддержкой актуальных игровых платформ, в том числе, конечно же, PC.

реклама

Вообще, Square Enix возлагает на франшизу NieR большие надежды и даже потихоньку расширяет штат ответственных за её развитие сотрудников. Напомним также, что 1.22474487139… это не просто набор цифр. Данная комбинация получится, если вывести квадратный корень из 1.5.