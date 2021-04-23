Отечественная тактика «Партизаны 1941» на следующей неделе получит аддон Back Into Battle
Отечественный тактический проект «Партизаны 1941», напоминающий серию Commandos и посвящённый партизанским сражениям времён Великой Отечественной войны, появился на прилавках магазинов осенью прошлого года. По законам современного игропрома, пора уже снабжать продукт дополнениями, и вот, первый аддон под названием Back Into Battle сегодня получил дату выхода — 29 апреля.
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Дополнение Back Into Battle добавит семь новых заданий в сюжетном режиме, внедрит новый игровой режим под названием «Героическая оборона» (Heroic Defense), а также добавит дополнительные реплики персонажей во время посиделок в лагере у костра. Новые реплики, по замыслу разработчиков, позволят игрокам лучше узнать личности персонажей и проникнуться к ним симпатией.
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За время своего пребывания в продаже в Steam, «Партизаны 1941» получили 86-процентный пользовательский рейтинг.
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