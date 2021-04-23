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Новый этап тестирования стратегии Humankind продлится до начала мая

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Разработчики из студии Amplitude собираются провести новый этап закрытого тестирования стратегии Humankind, само мероприятие уже началось и продлится аж до начала мая. Для получения доступа к тестированию нужно быть участником предыдущих тестов или же оформить предзаказ.

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На этот раз Amplitude предлагает следующий сценарий: 150 ходов на развитие цивилизации от Неолита до Эпохи Возрождения. Авторы утверждают, что основные геймплейные механики проекта получили множество правок — больше всего их получили системы культуры и экономики.

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Напомним, Humankind должна поступить в продажу 17 августа на PC. Изначально игра должна была выйти в этом месяце, но разработчики посчитали нужным взять паузу на дополнительную «полировку».

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