Новый этап тестирования стратегии Humankind продлится до начала мая
Разработчики из студии Amplitude собираются провести новый этап закрытого тестирования стратегии Humankind, само мероприятие уже началось и продлится аж до начала мая. Для получения доступа к тестированию нужно быть участником предыдущих тестов или же оформить предзаказ.
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На этот раз Amplitude предлагает следующий сценарий: 150 ходов на развитие цивилизации от Неолита до Эпохи Возрождения. Авторы утверждают, что основные геймплейные механики проекта получили множество правок — больше всего их получили системы культуры и экономики.
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Напомним, Humankind должна поступить в продажу 17 августа на PC. Изначально игра должна была выйти в этом месяце, но разработчики посчитали нужным взять паузу на дополнительную «полировку».
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