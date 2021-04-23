Компания CD Projekt RED установила приблизительную дату релиза мобильной игры The Witcher: Monster Slayer. Этот проект, по полной использующий механики с дополненной реальностью, должен выйти уже этим летом на iOS и Android — соответствующая информация появилась в Twitter.

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Разработкой The Witcher: Monster Slayer занимается студия Spokko, которая входит в CD Projekt. Данный проект во многом похож на популярную Pokemon GO, но только с поправкой на сеттинг. Игрокам представят возможность проходить квесты вкупе с охотой на монстров в пространстве.

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We’re opening up registration for an early-access soft launch phase of the game on the Google Play Store.



Right now, Android users can register for the early access opportunity here: https://t.co/03mkIQu5TE pic.twitter.com/i1hCgLB3J1 — The Witcher: Monster Slayer (@TheWitcherMS) April 22, 2021

The Witcher: Monster Slayer будет учитывать данные геолокации и погодные условия, что должно в большей степени влиять на атмосферность игрового процесса.