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Похожая на Pokemon GO игра The Witcher: Monster Slayer должна выйти этим летом

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Компания CD Projekt RED установила приблизительную дату релиза мобильной игры The Witcher: Monster Slayer. Этот проект, по полной использующий механики с дополненной реальностью, должен выйти уже этим летом на iOS и Android — соответствующая информация появилась в Twitter.

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Разработкой The Witcher: Monster Slayer занимается студия Spokko, которая входит в CD Projekt. Данный проект во многом похож на популярную Pokemon GO, но только с поправкой на сеттинг. Игрокам представят возможность проходить квесты вкупе с охотой на монстров в пространстве.

The Witcher: Monster Slayer будет учитывать данные геолокации и погодные условия, что должно в большей степени влиять на атмосферность игрового процесса.

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cd projekt red the witcher monster slayer
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