Похожая на Pokemon GO игра The Witcher: Monster Slayer должна выйти этим летом
Компания CD Projekt RED установила приблизительную дату релиза мобильной игры The Witcher: Monster Slayer. Этот проект, по полной использующий механики с дополненной реальностью, должен выйти уже этим летом на iOS и Android — соответствующая информация появилась в Twitter.
реклама
Разработкой The Witcher: Monster Slayer занимается студия Spokko, которая входит в CD Projekt. Данный проект во многом похож на популярную Pokemon GO, но только с поправкой на сеттинг. Игрокам представят возможность проходить квесты вкупе с охотой на монстров в пространстве.
реклама
This summer, your hunt begins in The Witcher: Monster Slayer!— The Witcher: Monster Slayer (@TheWitcherMS) April 22, 2021
We’re opening up registration for an early-access soft launch phase of the game on the Google Play Store.
Right now, Android users can register for the early access opportunity here: https://t.co/03mkIQu5TE pic.twitter.com/i1hCgLB3J1
The Witcher: Monster Slayer будет учитывать данные геолокации и погодные условия, что должно в большей степени влиять на атмосферность игрового процесса.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила