Полноценные версии Call of Duty Warzone для PlayStation 5 и Xbox Series находятся в производстве
Консоли «нового» (уже давно текущего) поколения порадовали резким скачком производительности по сравнению с предшественницами, поэтому разработчики массово стараются задействовать предоставленные возможности, выпуская соответствующие обновления своих игр. Популярнейшая королевская битва Call of Duty Warzone, в которой вчера началась новая жизнь, не является исключением: как передаёт портал CharlieIntel, студия Raven Software сейчас вовсю корпит над полноценными версиями Warzone для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
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Как сообщается, обновлённая версия Call of Duty Warzone порадует высокой скоростью загрузки, а также будет воспроизводиться при 120 кадрах в секунду.
Напомним, что вчера Верданск, на протяжении года бывший местом действия Call of Duty Warzone, был уничтожен, а действие игры переместилось на 37 лет назад — в 1984 год. В это время Верданск ещё обитаем, не удручает повсеместными разрушениями, а также немного отличается в планировке. Изменений на карте очень много, поэтому можно говорить о «новом старом» поле боя. Прежний Верданск, по словам разработчиков, в Warzone уже не вернётся.
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