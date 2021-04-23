На этой неделе кооперативный экшен Warhammer Vermintide 2 получил бесплатное дополнение Chaos Wastes, действие которого разворачивается в Пустошах Хаоса. По такому случаю разработчики из Fatshark решили провести в игре очередные бесплатные выходные: поиграть бесплатно в Steam-версию проекта можно будет до конца воскресенья.

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Вместе с тем на Warhammer Vermintide 2 распространяется и крупная 75-процентная скидка: до четвёртого мая игру можно будет приобрести всего за 128 рублей.

Возвращаясь к теме дополнения Chaos Wastes, напомним, что оно добавляет в игру полтора десятка новых локаций, массу новых тяжёлых испытаний, а также отличается постоянным изменением условий прохождения, так что у разных игроков могут быть совершенно разные условия, а это значит, что подсказки и прочие «туториалы» попросту неактуальны.